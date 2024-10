Flamengo derrotou o Juventude por 4 a 2 - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 26/10/2024 19:31

Rio - Apoiado por mais de 60 mil torcedores, que lotaram o Maracanã, o Flamengo venceu por 4 a 2 o Juventude, neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e se manteve vivo na briga pelo título. Gabigol marcou um dos gols, em cobrança de pênalti, interrompendo um jejum de 14 jogos sem balançar as redes. O resultado manteve o Flamengo em quarto lugar, com 54 pontos, porém, com um jogo atrasado diante do Internacional e que será disputado na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Depois deste compromisso, o time carioca vai disputar o primeiro jogo final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã.