Michael fez um dos gols na vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o JuventudeMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/10/2024 09:03 | Atualizado 27/10/2024 09:10

o atacante atuou por 69 minutos e, de quebra, marcou um dos gols



"Fico muito feliz de voltar bem, fazer gols e ganhar os jogos. Espero que possa fazer isso mais vezes e contribuir para as vitórias do Flamengo", afirmou após a partida. Michael voltou a ser titular do Flamengo desde a lesão no músculo posterior da coxa direita , no fim de agosto. Após ficar um mês sem jogar, na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude , sábado (26), no Maracanã. Um motivo a mais para celebrar o retorno em um momento importante na temporada."Fico muito feliz de voltar bem, fazer gols e ganhar os jogos. Espero que possa fazer isso mais vezes e contribuir para as vitórias do Flamengo", afirmou após a partida.

Ao retornar ao Rubro-Negro, Michael sofreu a lesão logo na segunda partida. Mas finalmente vem conseguindo uma sequência. Foram quatro partidas desde que retornou aos gramados, aumentando gradativamente o tempo jogado.

Elogios do treinador

Uma recompensa para o esforço de voltar em boas condições e virar opção para a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Afinal, Bruno Henrique está suspenso, assim como aconteceu contra o Juventude, e, por isso, Michael sai na frente na disputa pela vaga.



"Posso cuidar daquilo que tenho ao meu alcance. A lesão acontece e eu não posso evitar. É impossível a gente prever que vai ter lesão. Infelizmente, aconteceu. Não posso mudar, mas posso me esforçar para recuperar mais rapidamente e me dedicando, tratando em casa e no clube, usufruindo da estrutura que o Flamengo tem a oferecer", disse.

A boa atuação contra o Juventude, inclusive, rendeu ao jogador elogios de Filipe Luís, o que reforça o favoritismo para ser o titular.

"Fez um jogaço, constantemente criando perigo, tanto na ponta quanto por dentro, atacando espaço. Ele tem finalização, tem números. Recuperar a forma física depois dessa lesão é muito importante. Ele vai ser um cara fundamental para mim no decorrer do campeonato", avaliou o técnico.

Para o atacante, inclusive, o duelo pelo Brasileirão serviu como bom teste para o jogo de ida da final da Copa do brasil, no próximo domingo (3), no Maracanã.



"Fizemos um jogo muito bom. A gente soube trabalhar, defender, desmarcar, atacar e ganhamos. Tiramos coisas boas hoje e todos os dias a gente vai fazendo isso. A gente precisa chegar na final bem. Para chegar bem, começa hoje (sábado). Um trabalho forte", avaliou.