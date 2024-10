Dwyane Wade foi homenageado com estátua pelo Miami Heat - Divulgação / Miami Heat

Publicado 28/10/2024 11:10 | Atualizado 28/10/2024 11:11

Rio - Tricampeão da NBA com o Miami Heat, Dwyane Wade foi eternizado com uma estátua, neste domingo (27), em frente ao Kaseya Center, na Flórida. Durante a cerimônia, o astro não escondeu a alegria com a homenagem, mas também deixou evidente o incômodo com a falta de semelhança no rosto. Porém, o ex-ala-armador levou no bom humor e brincou durante o discurso.

"Não consigo acreditar. Quem é esse cara?", brincou o astro.

Dwyane Wade foi selecionado pelo Miami Heat no recrutamento de 2003. Em 2009, protagonizou um dos seus grandes momentos após ser responsável por uma vitória épica sobre o Chicago Bulls, no último lance. Na ocasião, ele estendeu os braços e fez um movimento ao dizer: "Essa é a minha casa". A comemoração do ex-ala-armador foi eternizada na estátua.

"Aos fãs, à nação do Heat e o mais importante, à minha comunidade, obrigado a todos. E acredito que deixei a vocês algo eternizado em pedra para se manterem firmes. Essa é minha casa. Obrigado", disse.

Dwyane Wade atuou por 15 temporadas pelo Miami Heat, onde se aposentou em 2019. Ele conquistou três títulos, sendo um ao lado de Shaquille O'Neal, em 2006, e outros dois formando trio com LeBron James e Chris Bosh, em 2012 e 2013. Ao todo, disputou 876 jogos e fez 20,473 pontos com a franquia da Flórida. Em 2020, teve a camisa 3 aposentada.

No ano passado, Dwyane Wade entrou para o Hall da Fama junto com outros três ex-jogadores que fizeram história na liga durante o mesmo período em que atuou: o alemão Dirk Nowitzki, o francês Tony Parker e o espanhol Pau Gasol. O treinador Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, também recebeu a honraria. Wade é o primeiro da história do Heat com camisa aposentada, estátua e no Hall da Fama.