Gregore em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/10/2024 08:00

Rio - O volante Gregore, de 30 anos, foi um dos reforços do Botafogo para temporada e ajudou a equipe carioca a ter uma força ainda maior no meio-campo que nos últimos anos. Um dos destaques do esquema de Artur Jorge, o jogador não esconde a motivação pelo ano excelente do Alvinegro e foca nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.

"A gente tem a oportunidade de entrar na história do clube. Estamos na frente em duas competições importantíssimas. Sendo campeão, é muito bom coletivamente, mas individualmente também muda o patamar. Vamos fazer de tudo para conquistar esses títulos", disse em entrevista ao "GE".

Apesar de não ser mais um jovem, Gregore ainda acredita que poderá receber uma oportunidade na seleção brasileira. Recentemente, três companheiros de Botafogo (Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles) foram convocados por Dorival Júnior.

"É um sonho que eu tenho, sempre tive. Trabalho muito para isso. Se tiver que acontecer. Independente de vir, vou fazer de tudo para chegar lá. Vejo o pessoal comentando, é uma torcida deles por mim. Mas sei que tenho que fazer um trabalho muito forte para chegar lá, porque têm muitos jogadores qualificados sendo chamados. Eu quero chegar lá.", concluiu.