Botafogo e Bragantino se enfrentaram em Bragança Paulista - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/10/2024 23:20

São Paulo - Com muita persistência, o Botafogo busca a vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, no fim de partida, graças ao gol de Gregore. Ao destacar a atuação alvinegra, o treinador Artur Jorge considerou o resultado merecido e destacou a postura do seu grupo em Bragança Paulista.

"É fato que viemos com uma intenção clara. Queríamos vencer. Sabíamos da dificuldade porque o Bragantino tem boas individualidades e um bom treinador. Era importante vencer hoje porque faz parte da ambição da equipe de manter o primeiro lugar, dependendo apenas de si próprio. Foi um jogo competente, bem mais dominado por nós mesmos. Foi uma vitória justíssima por aquilo que nós criamos e produzimos", disse.

O volante Gregore, considerado peça importante no esquema de Artur Jorge, fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Artur Jorge destacou o jogador e também o elenco alvinegro.

"É a imagem que nós temos do Gregore. Ele tem esse comportamento. Ele treina exatamente da maneira que joga. A mim, não surpreende nada. Fez mais um grande jogo. Foi sempre muito dinâmico nas ações, mas foi tal como a equipe. Eu destaco a equipe toda também. Conseguimos chegar ao gol deles, e ele foi premiado com esse gol, mas, na verdade, é que todos foram premiados. Não é importante quem é o marcador, o importante é ganhar os três pontos. O Botafogo tem um objetivo comum e claramente hoje nos unimos para vencer esse desafio", concluiu.