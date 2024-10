Botafogo derrotou Bragantino no fim da partida - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo derrotou Bragantino no fim da partidaVítor Silva/Botafogo

Publicado 26/10/2024 21:16

São Paulo - Foi com paciência, mas depois de buscar o gol por durante praticamente toda a partida, o Botafogo conseguiu no fim do jogo a vitória sobre o Bragantino. Com uma cabeçada de Gregore aos 40 minutos do segundo tempo, o Alvinegro bateu o clube paulista por 1 a 0. Com o empate do Palmeiras contra o Fortaleza, neste sábado, os cariocas ampliaram a vantagem na liderança da Série A para três pontos.