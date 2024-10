Gregore foi decisivo para vitória do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/10/2024 20:58

São Paulo - Foi com paciência, mas depois de buscar o gol por durante praticamente toda a partida, o Botafogo conseguiu no fim do jogo a vitória sobre o Bragantino. Com uma cabeçada de Gregore aos 40 minutos do segundo tempo, o Alvinegro bateu o clube paulista por 1 a 0. Com o empate do Palmeiras contra o Fortaleza, neste sábado, os cariocas ampliaram a vantagem na liderança da Série A para três pontos.

O Botafogo volta a jogar nesta quarta-feira contra o Peñarol, em Montevidéu, às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Libertadores. No Brasileiro, o próximo compromisso é contra o Vasco, no próximo dia 5, no Nilton Santos. Já o Bragantino recebe o Cuiabá no próximo sábado.

O primeiro tempo em Bragança Paulista foi de muita intensidade, mas de poucas chances. O Botafogo começou melhor, apertando o clube paulista, mas sem conseguir criar grandes oportunidades. A partir dos 30 minutos, os donos da casa reagiram e terminaram melhor a etapa inicial.

A melhor chance do período inicial foi do Botafogo aos 37 minutos. Igor Jesus ganhou da defesa do Bragantino e finalizou, a bola passou assustando a meta do goleiro Cleiton e foi para fora. A resposta dos donos casa veio no lance seguinte com Matheus Fernandes. Ele recebeu dentro da área e finalizou, porém, Gregore apareceu bem para salvar e desviar o chute.

A segunda etapa começou com o Botafogo criando duas grandes chances. A primeira com dois minutos, Cuiabano foi lançado por Marlon Freitas e dividiu com o goleiro Cleiton, a bola não entrou porque em cima da linha apareceu Jadsom para salvar os paulistas.

Aos dez minutos, Bastos teve duas oportunidades incríveis. Após cruzamento de Savarino, o angolano cabeceou na trave, no rebote, o zagueiro deu um voleio impressionante e a bola passou raspando a meta do goleiro Cleiton, do Bragantino. Aos 18 minutos, nova chance. Após cobrança de escanteio, Marlon Freitas obrigou ao arqueiro do clube paulista fazer grande defesa.

As chances eram criadas e perdidas. Aos 33 minutos, Vitinho fez bela jogada pela direita e cruzou, a defesa do Bragantino não conseguiu afastar direito e a bola sobrou para Tiquinho Soares, que dentro da área, finalizou por cima do gol dos paulistas.

De tanto martelar, o Botafogo conseguiu o seu gol. Aos 40 minutos, Romero cobrou falta para a área e Gregore subiu para cabecear, o goleiro Cleiton chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir o gol que selou a vitória do clube de General Severiano. Foi o primeiro gol do volante com a camisa do atual líder do Brasileiro.