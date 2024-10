Artur Jorge faz grande trabalho no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge faz grande trabalho no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/10/2024 13:50

Rio - O treinador Artur Jorge, de 52 anos, topou um desafio grande ao aceitar dirigir o Botafogo em abril, na reta final da temporada europeia. Ele deixou o Braga, clube do seu país, para embarcar para terras brasileiras. Após seis meses do ocorrido, o comandante considera a decisão como um grande acerto.

"Há seis meses, quando cheguei, falei sobre caminhada de sucesso. Cada vez mais se mostra que foi uma aposta certeira, aquela que eu tive também, para poder fazer parte desse grandioso clube, poder lutar por objetivos maiores. Foi o nosso compromisso, o meu compromisso acima de tudo. Foi a conversa com os aletas, para definirmos metas, objetivos alcançáveis", disse em entrevista à Botafogo TV.

Líder do Brasileiro e na semifinal da Libertadores, o Botafogo ainda não conquistou nenhum título no ano, porém, está bastante perto. Artur Jorge ressaltou a importância dos torcedores e disse que o momento é inédito na sua vida no futebol.

"Nessa altura, estamos com dois grandes objetivos, temos que lutar por eles, mas o balanço é muito positivo. O que mais tem me surpreendido é a paixão dessa torcida, que me tem feito viver momentos que nunca vivi, nem como jogador nem como treinador. Tem sido de uma intensidade e energia contagiantes, positivas", afirmou.