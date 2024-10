Artur Jorge no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/10/2024 16:15 | Atualizado 25/10/2024 16:18

Rio - Artur Jorge contou os ajustes que fez no Botafogo durante o intervalo da partida contra o Peñarol, válida pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Em entrevista à Botafogo TV, nesta sexta-feira (25), o treinador apontou uma correção no posicionamento do time para a recuperação das segundas bolas e também um pedido por mais velocidade na circulação. O Glorioso venceu o duelo por 5 a 0 e se aproximou da grande decisão.

"Concretamente neste jogo do Peñarol, fizemos um jogo muito amarrado no primeiro tempo, com as equipes muito próximas uma das outras, sem grandes oportunidades, por respeito, pela competição. O momento da competição, uma semifinal, em que o erro se paga caríssimo. Nós precisávamos naquele momento de duas coisas. Aliás, atletas falaram nisso no final do jogo, precisávamos fazer uma substituição em termos posicionais de um outro jogador, na questão do meio-campo para sermos mais eficientes defensivamente. Estávamos perdendo as segundas bolas e não conseguíamos tê-las", disse Artur Jorge.

"Aumentar um pouco da velocidade de circulação. Os espaços que nós conseguimos criar e como nós conseguimos encontrar os jogadores nesses espaços, estávamos a chegar, mas depois já muito condicionados pelo adversário. Nós precisávamos ter uma fração de segundos antes para conseguir ter uma decisão mais adequada, mais acertada. E essa velocidade existiu. Conseguimos encontrar os mesmos espaços, conseguimos tomar decisões mais libertos para tomar as melhores decisões e ter aquilo que procuramos, que era desmontar uma linha defensiva de seis homens de um bloco mais baixo", completou.

O primeiro tempo terminou empatado sem gols. Já na etapa complementar, o Botafogo deslanchou e construiu o 5 a 0 com gols de Savarino (2), Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus.

"O que lhes disse foi para continuarem a acreditar no plano, para continuarem a trabalhar. Trabalhar numa velocidade acima. Não é desacreditar o que estamos fazendo, só aumentarmos um pouco mais. E nós gostamos do jogo vivo, de intensidade. Nós queríamos jogar, o espetáculo, o jogo. E quando conseguimos ficar mais próximos do nosso domínio, mais perto ficamos dos gols. Depois foi uma questão também de aproveitamento", contou o treinador.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu. O Botafogo pode perder por até quatro gols de diferença para avançar à final da Libertadores.