Jefferson Savarino vive grande fase pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/10/2024 07:30 | Atualizado 25/10/2024 08:38

Rio - Autor de dois gols contra o Peñarol, Jefferson Savarino, de 27 anos, alcançou em 2024 o seus melhores números no futebol brasileiro. O venezuelano, que já defendeu e teve uma passagem vitoriosa pelo Atlético-MG, jamais fez tantos gols e deu tantas assistências em uma temporada no país do futebol.

Com a excelente atuação na semifinal da Libertadores, Savarino chegou aos dez gols em 45 jogos e igualou a marca de 2020, quando tinha balançado as redes o mesmo número de vezes, defendendo o Atlético-MG.

No entanto, nesta temporada, Savarino já tem mais assistências pelo Botafogo, que teve naquele ano pelo Galo. No total, o venezuelano também dez dez passes açucarados para seus companheiros marcarem para o clube carioca. Em 2020, foram oito.

Jefferson Savarino é um dos destaques do Botafogo na temporada e é o vice-artilheiro do clube carioca no ano, ao lado de Luiz Henrique. Júnior Santos com 18 gols, ainda é o atleta com mais gols pelo Alvinegro em 2024.