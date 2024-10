Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 e encaminhou classificação para a final da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 e encaminhou classificação para a final da LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/10/2024 15:45

Rio - Após a goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol, no Nilton Santos, o Botafogo colocou cinco jogadores no time da semana da Conmebol Libertadores, formado por destaques dos jogos de ida da semifinal. Dividiram a escalação ideal atletas do Atlético-MG, que venceu o River Plate por 3 a 0 no Mineirão.

Representaram o Glorioso o zagueiro Alexander Barboza (autor de um gol) , o meia Thiago Almada, e os atacantes Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

O time de destaques da ida da semifinal da Libertadores tem: Everson (Atlético-MG); Lyanco (Atlético-MG), Alexander Barboza (Botafogo) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Gustavo Scarpa (Atlético-MG), Savarino (Botafogo), Paulinho (Atlético-MG) e Thiago Almada (Botafogo); Luiz Henrique (Botafogo), Deyverson (Atlético-MG) e Igor Jesus (Botafogo).

Os finalistas da Libertadores serão conhecidos nos dias 29 e 30, terça e quarta-feira. O Galo jogará primeiro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, podendo perder por até dois gols. Já o Botafogo tem situação encaminhada e poder ser goleado por até quatro gols.

A decisão do torneio continental será no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez.