Artur Jorge faz grande trabalho no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge faz grande trabalho no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/10/2024 12:50 | Atualizado 25/10/2024 12:52

Rio - O Botafogo vive uma temporada especial. Líder do Brasileirão e com a vaga encaminhada para a final da Libertadores, o Alvinegro tem o melhor aproveitamento do futebol brasileiro em 2024. Ao todo, tem 64.6% de aproveitamento e vive a expectativa de conquistar dois títulos expressivos.

Em 49 jogos, o Botafogo venceu 27, empatou 14 e perdeu apenas oito, além de ter marcado 76 gols e ter sofrido 42. No Brasileirão, o Alvinegro é quarto melhor mandante, o melhor visitante e dono do segundo melhor ataque e defesa. Já na Libertadores, está a 90 minutos de disputar sua primeira final.

Após golear o Peñarol, do Uruguai, por 5 a 0, no jogo de ida da semifinal, o Botafogo encaminhou a vaga na decisão. O Alvinegro, que está perto de confirmar a classificação para a final, iniciou a competição na fase prévia e precisou passar por duas etapas antes de chegar à fase de grupos.

Líder do Brasileirão, o Botafogo volta a campo neste sábado (24), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada. Depois, o Alvinegro inicia a preparação para enfrentar o Peñarol, na quarta-feira (30), às 21h30, em Montevidéu, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.