Alex Telles em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/10/2024 12:34 | Atualizado 26/10/2024 13:55

O lateral-esquerdo Alex Telles, preservado, e o goleiro Gatito Fernández, que sentiu um desconforto, não viajaram para São Paulo e vão desfalcar o Botafogo contra o Red Bull Bragantino neste sábado (26) , pela 31ª rodada do Campeonato brasileiro. A informação é do "Canal do TF".

Além dos dois atletas, os atacantes Júnior Santos, que sentiu dores na perna esquerda, e Jeffinho, que finaliza recuperação de lesão, continuam fora e não estão à disposição do técnico Artur Jorge para a partida.