Tiago Nunes em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Rio - Após deixar o Botafogo, em fevereiro deste ano , Tiago Nunes voltou a trabalhar no fora do Brasil. Ele, que já tinha comandado o Sporting Cristal (PER), aceitou o desafio de assumir a Universidad Católica (CHI). O treinador acredita que se sente mais respeitado neste mercado.

"Estou muito consciente de uma missão que fui buscar no Sporting Cristal, de querer continuar mais tempo nesse tipo de mercado, onde me sinto mais respeitado. A inauguração do novo estádio da Universidad Católica será incrível, um dos mais bonitos e modernos da América do Sul. Se tudo der certo, terei a oportunidade de fazer parte desse momento", disse o técnico, ao UOL.

Tiago Nunes já treinou tradicionais clubes do futebol brasileiro, como Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Ceará. O último foi o Botafogo, entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024.

O Glorioso anunciou que optou pela saída do treinador após o empate em 1 a 1 com o Aurora, em Cochabamba, pela estreia na Libertadores. Fábio Matias assumiu interinamente e, mais tarde, o clube anunciou a chegada de Artur Jorge.