Danilo em jogo da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/10/2024 22:47

Itália - Danilo, da Juventus e da seleção brasileira, é mais um jogador que atua no futebol europeu a entrar no radar da Arábia Saudita. Clubes do país já iniciaram contatos para explorar uma possível contratação do lateral-direito em 2025. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O brasileiro está na Juventus desde 2019. Na atual temporada, Danilo perdeu espaço e disputou apenas seis partidas. Apesar disso, segue como peça importante na Seleção de Dorival Júnior.

O contrato do lateral-direito com Vecchia Signora é válido até junho de 2025. Um possível retorno ao futebol brasileiro também não está descartado.