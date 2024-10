Puma Rodríguez fez 16 jogos, um gol e deu duas assistências pelo Vasco nesta temporada - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez fez 16 jogos, um gol e deu duas assistências pelo Vasco nesta temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/10/2024 19:48 | Atualizado 25/10/2024 23:08

Na última quinta-feira (25), o Vasco derrotou o Cuiabá por 1 a 0 , em São Januário, e chegou aos 40 pontos no Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time volta a sonhar com uma vaga para a pré-Libertadores. Puma Rodriguez, lateral-direito da equipe, mirou a vaga como objetivo e exaltou a torcida cruz-maltina.

"Não podemos pensar em coisas pequenas num clube como o Vasco, temos que pensar grande. O melhor que podemos fazer é ter uma vaga na Copa Libertadores e vamos trabalhar muito para isso. E vamos correr atrás de cada torcedor que sempre nos dá seu incentivo”, disse o lateral.

Ele também citou a festa feita pela torcida vascaína no jogo diante do Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, no último sábado (21), como uma das mais bonitas que presenciou em toda a sua carreira.

"Ouvi muito sobre essa torcida e presenciei muitas vezes tudo o que eles fizeram por nós. Nada melhor do que representar um clube que tem uma torcida como a do Vasco e a motivação que isso dá aos jogadores quando entramos em campo. A recepção do povo neste último jogo foi algo incrível. Eu não queria mais que aquela festa acabasse”, conta Pumita.

A última vez que o Vasco disputou a competição, foi em 2017, quando terminou o Campeonato Brasileiro em sétimo lugar. Atualmente, o Gigante da Colina ocupa a décima posição e soma 40 pontos.

O Internacional é o primeiro time dentro do G-6, com 49, mas o número de vagas para a Libertadores via Brasileirão pode aumentar em razão das Copas.