Rio - O Vasco, em seu processo de reestruturação financeira, abriu processo de mediação com os credores em renegociação tocada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em comunicado publicado nesta sexta-feira (25), o clube tirou dúvidas sobre esta movimentação em seu site oficial.

Os destaques da nova publicação do Cruz-Maltino foram a elucidação sobre o novo processo, os olhares para o futuro da SAF e pedido de um voto de confiança para a torcida seguir apoiando nos jogos, cadastro no sócio-torcedor e compras de produtos licenciados.

Confira as perguntas e respostas do Vasco sobre a SAF:

1 – O que é uma Mediação?



A mediação é um método alternativo e estruturado de resolução de conflitos, cujo objetivo é permitir que as partes envolvidas – o devedor e seus credores – alcancem uma solução negociada. Esse processo é conduzido com o auxílio de um mediador neutro e imparcial, que atua como facilitador do diálogo, ajudando ambas as partes a chegarem a um acordo.



2 – ⁠Por que o Vasco da Gama precisa de uma Mediação?



Diante do alto endividamento, o Vasco optou por estruturar um processo de negociação organizado e transparente, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma instituição de grande credibilidade e renome no mercado. A escolha da FGV tem como objetivo avançar na solução do seu endividamento.



3 – O que é uma Medida Cautelar Antecedente?



A Medida Cautelar Antecedente é uma ação judicial que tem como objetivo proteger o Vasco durante e período de Mediação, para que o clube negocie com seus credores num ambiente controlado, no qual protege o seu patrimônio e a sua operação durante o processo de reestruturação financeira, impedindo penhoras e bloqueios financeiros enquanto o clube reorganiza suas dívidas.



4 – A Mediação e a Medida Cautelar Antecedente permitem que as ações da Vasco SAF sejam vendidas?



A Mediação e a Medida Cautelar Antecedente são passos fundamentais para proteger o processo de reestruturação financeira do Vasco. Essa reestruturação não apenas estabiliza o clube financeiramente, mas também valoriza o patrimônio ao melhorar a saúde financeira da Vasco SAF. Isso significa que, ao seguir o caminho da entrada de novos investidores no futuro, o clube poderá negociar em condições mais favoráveis e menos fragilizadas.



Esses mecanismos garantem ao Vasco o tempo necessário para organizar suas contas e ajustar compromissos, dando margem para uma negociação com uma posição financeira mais robusta. Portanto, nosso foco atual é valorizar o patrimônio do clube e garantir uma base financeira sólida que respalde negociações futuras de maneira forte e estratégica.



5 – Como a Mediação e a Medida Cautelar Antecedente impactam os jogadores e os profissionais do Vasco da Gama? E os salários?



A Mediação e a Medida Cautelar Antecedente permitem que o clube tenha uma maior estabilidade financeira durante o período de reestruturação financeira. Elas auxiliam a garantir que os recursos necessários para o pagamento dos salários dos jogadores e demais profissionais sejam preservados. Com essas iniciativas, o Vasco da Gama terá a proteção necessária para organizar suas finanças, negociar suas dívidas e colocar a casa em ordem, o que traz mais tranquilidade e maior segurança aos atletas e aos profissionais em relação ao recebimento de seus salários.



6 – A Mediação e a Medida Cautelar Antecedente afetam a gestão esportiva do Vasco? O Vasco da Gama pode contratar jogadores?



O Vasco da Gama pode continuar realizando normalmente todas suas negociações, reforçando e qualificando seu elenco, desde que essas contratações se alinhem com a realidade e a reestruturação financeira em andamento.



7 – A Mediação garante que o Vasco da Gama se tornará financeiramente saudável?



Seria irresponsável afirmar que a Mediação é garantia que o Vasco da Gama se tornará financeiramente saudável e que resolve todos os problemas do clube imediatamente. No entanto, ela representa um passo fundamental para dar ao Vasco tempo e estrutura necessários para renegociar suas dívidas e reorganizar suas finanças. Trata-se de um processo que deveria ter sido realizado há anos, mas foi constantemente adiado.



Em muitos momentos, a reestruturação financeira foi evitada, seja por seu caráter impopular, seja por não se querer enfrentar o problema diretamente. Agora, o Vasco chegou em um momento de sua história que precisa encarar esse desafio. O processo será árduo e os sacrifícios serão grandes, mas é um movimento necessário para garantir a sustentabilidade do clube a longo prazo e sua volta às disputas de títulos.



8 – Quanto tempo a Mediação pode durar? Pode ser prorrogada?



A Mediação tem um prazo inicial de 60 dias, mas existe a possibilidade de prorrogação, conforme regras específicas. O objetivo é alcançar uma solução dentro desse período, embora o processo dependa das negociações com os credores.



9 – Como a Mediação e a Medida Cautelar Antecedente impacta os credores do Vasco da Gama?



A Mediação e a Medida Cautelar Antecedente sinalizam que o Vasco da Gama tem a intenção de honrar todos os seus compromissos com os credores. Ao adotar a Mediação com a proteção da Medida Cautelar Antecedente, o Vasco não está buscando evitar suas obrigações, mas sim negociar condições que sejam viáveis e sustentáveis. Isso é benéfico tanto para os credores quanto para o Vasco, pois aumenta as chances de que os débitos sejam pagos ao invés de deixar cumprir os pagamentos.



10 – Como será o processo de comunicação com a comunidade vascaína e com o público durante o período da Mediação?



Durante o período da Mediação, a comunicação com a comunidade vascaína e o público em geral será feita pelos canais oficiais do Vasco ou por seus representantes legais. Isso garantirá que as informações divulgadas sejam precisas e confiáveis. No entanto, é importante entender que muitas das informações são estratégicas e não poderão ser divulgadas amplamente, pois isso poderia prejudicar o Vasco financeiramente ou atrapalhar as negociações em andamento.



Além disso, é crucial que os vascaínos tenham cuidado com boatos e inverdades que possam surgir durante esse período. Informações incorretas podem gerar tumulto e confusão, dificultando ainda mais o processo de reestruturação financeira. Por isso, o Vasco reforça a importância de seguir apenas as atualizações oficiais para evitar desinformação.



11 – Como a torcida vascaína pode ajudar o Vasco durante esse processo?



A torcida vascaína tem um papel crucial no processo de recuperação do Vasco. É importante entender que a Mediação, protegida pela Medida Cautelar Antecedente, é como um remédio necessário para que o Vasco possa se reerguer financeiramente.



Alinhar as expectativas e reconhecer que enfrentaremos tempos difíceis é fundamental para o sucesso do Vasco da Gama. Não há como evitar esse desafio — ele precisa ser encarado de frente. Precisamos manter o comprometimento com o processo de reestruturação financeira, reconhecendo que todos os esforços devem estar concentrados nessa recuperação.



Sabemos que a torcida está cansada de promessas, de ouvir discursos vazios sobre uma "herança maldita" ou sobre um futuro que nunca chegou. A frustração e a descrença são compreensíveis. O apoio da torcida, que nunca faltou, é ainda mais importante neste momento.



Precisamos "jogar juntos" através do programa de sócio-torcedor, do comparecimento aos jogos, do apoio ao time nos estádios e até mesmo na compra de produtos oficiais são fundamentais.



A história do Vasco mostra que a união e o envolvimento de cada vascaíno são capazes de superar os mais difíceis obstáculos. Estamos reestruturando hoje, para garantir o futuro.