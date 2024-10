Coutinho conquistou a primeira vitória pelo Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 25/10/2024 11:50

A vitória foi a primeira de Philippe Coutinho desde o retorno para o futebol brasileiro. Rio - O Vasco voltou a vencer após mais de um mês e aliviou a pressão na reta final da temporada. O Cruz-Maltino derrotou o Cuiabá por 1 a 0 , nesta quinta-feira (24), em São Januário, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, e segue sonhando com uma vaga na Libertadores em 2025.desde o retorno para o futebol brasileiro.

Coutinho foi contratado em julho. Desde que retornou para o Vasco, o meia ainda não tinha vencido uma partida. Antes da vitória sobre o Cuiabá, foram 11 jogos, seis empates e cinco derrotas, além da eliminação na semifinal da Copa do Brasil, que interrompeu o sonho de conquistar um título nesta temporada. O gol de Hugo Moura encerrou o jejum do camisa 11.

Além de encerrar o jejum de Coutinho, o gol de Hugo Moura também fez o Vasco reencontrar o caminho das vitórias na temporada e traz um alívio para as últimas rodadas do Brasileirão. O Gigante da Colina não vencia uma partida desde o dia 1º de setembro, quando superou o Vitória por 1 a 0. Desde então, foram oito jogos, quatro empates e quatro derrotas.

A vitória sobre o Cuiabá também mostrou a força do Vasco em São Januário. Na temporada, são 20 jogos no Caldeirão, com 12 vitórias, sete empates e apenas uma derrota, além de 37 gols marcados e 20 sofridos. O próximo compromisso do Cruz-Maltino é justamente dentro de casa contra o Bahia, na próxima segunda-feira (28), às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão.