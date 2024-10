A terceira camisa do Vasco é branca e dourada e tem trecho da Resposta Histórica - Divulgação / Alessandra Lima / Movedby

A terceira camisa do Vasco é branca e dourada e tem trecho da Resposta HistóricaDivulgação / Alessandra Lima / Movedby

Publicado 25/10/2024 11:02 | Atualizado 25/10/2024 11:06

Vasco apresentou a nova terceira camisa, que é uma homenagem aos 100 anos da Resposta Histórica , celebrados em 7 de abril de 2024. A peça produzida pela Kappa é na cor branca e dourada, mas tem uma outra variação, toda preta.

Rio de Janeiro • Officio No 261 • estamos certos que V. Exa. será o primeiro a reconhecer que seria um acto pouco digno da nossa parte, sacrificar ao desejo de fazer parte da A.M.E.A., alguns dos que luctaram para que tivessemos entre outras victorias, a do Campeonato de… pic.twitter.com/80HprIQMqW — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 25, 2024

Na parte branca, há trechos da resposta histórica como detalhes. A manga e a listra da faixa diagonal são em dourado. A Cruz de Cristo em vermelho é o símbolo.

A camisa preta também apresenta trecho da Resposta Histórica e tem como destaque o antigo escudo do Vasco. Ela será usada pelos goleiros.

O clube já iniciou a venda da nova terceira camisa em suas lojas oficiais.



Disponíveis em todas as lojas do Gigante da Colina.#VascoDaGama pic.twitter.com/7S9TtX6xli — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 25, 2024

A Resposta histórica do Vasco



Foi um ato marcante que fixou o nome do Vasco na luta contra a discriminação racial e social. O movimento ficou marcado por uma carta enviada pelo então presidente do clube, José Augusto Prestes, à federação carioca, na qual o clube se recusou a participar de uma nova liga que exigia a exclusão de jogadores pobres e negros do elenco.



No ano anterior, em 1923, o Cruz-Maltino foi campeão carioca com o elenco que ficou conhecido como Camisas Negras, formado em sua maioria por jogadores oriundos de clubes menores e de áreas mais humildes da cidade, assim como negros e operários - o que, naquele tempo, seguia caminho oposto dos principais times.



A Resposta Histórica mudou todo o contexto da prática do futebol no Rio a partir de 7 de abril de 1924. E, na época, criou-se um racha entre os clubes, com a disputa de dois Campeonatos Cariocas organizados por ligas diferentes.