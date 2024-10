Payet vem sendo alvo de críticas no Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 25/10/2024 14:17

Rio - Payet fez uma publicação em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (25),. No texto, o meia francês afirma que "algumas pessoas vão tentar destruir sua imagem", mas reforça sua identificação com o Cruz-Maltino.

"Algumas pessoas vão tentar destruir sua imagem, manchar sua personalidade criando boatos sobre você. Mas nunca poderão tirar suas boas ações. Porque, não importa como eles te descrevam, você sempre será admirado por aqueles que te amam", escreveu o camisa 10.

"Quando você realmente não se importa com o que as pessoas pensam de você, significa que você alcançou um nível perigosamente incrível de liberdade. Aqui é meu lugar! Aqui é Vasco, porá !", completou.

Payet foi, diante do Atlético-MG, na semifinal. No clube, o entendimento é de que o francês não tem entregado aquilo que se espera de um jogador com o salário mais alto do elenco