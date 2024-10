Jair voltou ao Vasco após nove meses - Matheus Lima/Vasco

Publicado 25/10/2024 13:30

Vasco na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na última quinta-feira (25), em São Januário. Recuperado após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, o volante falou sobre a sensação de retornar aos gramados após tanto tempo. Rio - Após quase nove meses, Jair voltou a atuar pelona, na última quinta-feira (25), em São Januário. Recuperado após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, o volante falou sobre a

"A sensação é como se estivesse começando a jogar futebol hoje. O DM do Vasco está de parabéns. Foi uma recuperação muito boa. Me senti bem, sem dor nenhuma, como se não tivesse me machucado. Ainda tenho que pegar ritmo de jogo. Gostaria de estar numa pré-temporada, seria mais fácil, mas espero terminar o ano bem, ajudando o Vasco a brigar por uma Pré-Libertadores ou uma Sul-Americana", afirmou Jair após a partida.

Ao todo, Jair ficou 263 dias se recuperando da lesão que sofreu no clássico com o Flamengo, em 4 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca.

"São nove meses, é muito tempo para quem vive de futebol. Não poder fazer parte do dia a dia de treinos, viagens, jogos, isso é o mais difícil. Hoje quando estava vindo eu senti um frio na barriga. Ver os companheiros treinando, indo para os jogos e não poder também foi difícil, mas pude passar por isso de cabeça erguida", completou.

Moral com a torcida

Apesar da atuação discreta em seu retorno, Jair contou com o carinho dos vascaínos em São Januário. Ele teve seu nome gritado desde o aquecimento, antes da partida.

"Feliz pelo carinho da torcida e pelo apoio que sempre me deram, sempre recebi mensagens de carinho. Isso me motivou a me recuperar o quanto antes para voltar e ajudar o Vasco", finalizou.

Após a vitória sobre o Cuiabá, o Vasco ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos.