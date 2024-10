Jogadores do Vasco reunidos no gramado de São Januário - Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 26/10/2024 15:50 | Atualizado 26/10/2024 16:18

Rio - O triunfo sobre o Cuiabá por 1 a 0 foi fundamental para a sequência de 2024 do Vasco. O Cruz-Maltino findou um jejum vitórias, reduziu o risco de queda e ainda "tirou um peso" das costas. Agora, busca engatar uma sequência positiva para consolidar a virada de chave na temporada.



Com a eliminação da Copa do Brasil e os oito jogos consecutivos sem vencer na temporada, sendo cinco no Brasileirão, a pressão subiu para o Gigante da Colina. Por isso, mesmo que sem uma grande atuação, a vitória era o mais importante para o time naquele momento.



A equipe de Rafael Paiva chegou aos 40 pontos e segue na décima posição. Com o resultado, o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, apontou que o Cruz-Maltino tem apenas 1% de risco de rebaixamento.



Agora, a oito jogos do fim do Brasileirão, o Vasco pensa em uma sequência de resultados positivos. Isso significaria não só findar qualquer possibilidade de queda, mas também de se garantir em uma competição continental.



"Tem que ser passo a passo. Óbvio que a gente tem que pensar alto, pensar em uma pré-Libertadores. Mas primeiro temos que buscar os 45 pontos, buscar uma Sul-Americana e quem sabe uma pré-Libertadores. A gente sabe que agora no final do Campeonato tem times brigando para ser campeão e times brigando para não cair. Cada vez vai ficar mais difícil, mas temos que pensar jogo a jogo", disse o volante Jair, em São Januário.

Atualmente, o Vasco ocupa a zona de classificação para a Sul-Americana. A Libertadores está mais distante, mas o número de vagas pode aumentar por causa das Copas.

"Não podemos pensar em coisas pequenas num clube como o Vasco, temos que pensar grande. O melhor que podemos fazer é ter uma vaga na Copa Libertadores e vamos trabalhar muito para isso. E vamos correr atrás de cada torcedor que sempre nos dá seu incentivo", disse Puma Rodríguez, ao site do Vasco.



Agenda



O primeiro desafio para consolidar a virada de chave e manter o sonho de competições internacionais vivo acontecerá na próxima segunda-feira (28). O Vasco enfrentará o Bahia em São Januário, às 21h, pela 31ª rodada do Brasileirão.