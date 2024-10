John Textor, dono da SAF do Botafogo, também gere o Lyon, da França - Divulgação/Lyon

John Textor, dono da SAF do Botafogo, também gere o Lyon, da FrançaDivulgação/Lyon

Publicado 25/10/2024 20:53

Dono da SAF do Botafogo, John Textor mostrou insatisfação após derrota do Lyon na última quinta-feira (24) para o Besiktas, da Turquia, por 1 a 0, em jogo válido pela Liga Europa. O empresário, que também comanda as ações do clube francês, se encaminhou ao vestiário e cobrou jogadores e comissão técnica.

Segundo informações da emissora francesa "RMC", Textor teve longa conversa e compartilhou opiniões com o técnico Pierre Sage. Em entrevista coletiva, o comandante do Lyon comentou sobre o caso.

"É um momento de explicação que normalmente acontece entre o funcionário e o seu empregador no final do trabalho. É normal que tenhamos trocas sobre as nossas práticas profissionais, já que ele espera que sejamos eficientes. E fico feliz que ele espere isso de nós, pois isso nos desafia todos os dias. Falamos sobre como jogamos, como lideramos o elenco, como gerencio o treinamento... Essas são as perguntas e é normal que ele as faça", disse.

O Lyon começou bem na Liga Europa, com duas vitórias sobre Olympiacos, da Grécia, e Rangers, da Escócia, mas o revés para os turcos tirou o time da zona de classificação direta ao mata-mata (do primeiro ao oitavo), ocupando a 10ª posição. No Campeonato Francês, o time comandado por Pierre Sage está em sétimo, com 13 pontos somados em oito rodadas.