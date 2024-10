Estêvão, do SE Palmeiras, no jogo contra o Juventude - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Estêvão, do SE Palmeiras, no jogo contra o JuventudeCesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 25/10/2024 18:53

São Paulo - Após bater um recorde de Neymar no Campeonato Brasileiro, Estêvão admitiu que não esperava receber uma mensagem do craque , que fez uma publicação nas redes sociais. A joia do Palmeiras destacou a admiração que tem pelo atacante e disse que sonha em jogar ao lado dele.

"O Neymar é uma referência pra mim, uma grande referência. Tenho um sonho de jogar junto com ele, quem sabe, se Deus quiser, na Seleção Brasileira. Seria a realização de um sonho. E fico muito feliz por ele ter me repostado, não esperava, por eu ter batido o recorde dele. Ele falou que torce muito por mim e eu torço muito por ele também", disse Estêvão, ao site do Palmeiras.

"Nem sei como é que vai ser (se formos convocados juntos), porque é o cara que desde criança eu sempre vi jogar no Barcelona, no PSG. Acho que na Seleção foi a grande referência nos últimos anos. E o que ele mostrou no Brasil, o que ele mostrou na Europa, acho que é algo inexplicável e vai ser um sonho, se Deus quiser, se isso acontecer", completou.

Estêvão quebrou o recorde de Neymar na vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 5 a 3, no último domingo (20). Ele se tornou o jogador sub-17 com mais participações em gols (18) em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão 2024, Estêvão tem 18 participações, com dez gols e oito assistências. Na edição de 2009, Neymar teve 16, com dez tentos e seis passes para gol.