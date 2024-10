Fluminense, de Mano Menezes, voltou a viver péssimo momento no ano - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/10/2024 18:26

Rio - O Fluminense desembarcou em Salvador, no final da tarde desta sexta-feira (12), com mais desfalques para enfrentar o Vitória, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Felipe Melo, John Kennedy, Nonato e Renato Augusto não viajaram com a delegação para a capital baiana, de acordo com o jornalista Victor Lessa. Por outro lado, uma jovem promessa pode ganhar chance pela primeira vez.

Já o jovem Wallace Davi foi relacionado pela primeira vez e viajou com a delegação para Salvador. O volante, de 17 anos, é uma das promessas da geração 2007. Suspenso do segundo jogo da semifinal do Brasileirão sub-17, o jogador treinou com o profissional durante a semana. A Esquadrilha 07 venceu o Santos e chegou à final da competição.

Vindo de três vitórias consecutivas sobre Cruzeiro, Flamengo e Athletico-PR, o Fluminense saltou na classificação e ocupa o 11º lugar, com 36 pontos. O Vitória, por sua vez, é o 16º colocado com 32 pontos.