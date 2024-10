Thiago Silva não tem prazo para retornar aos gramados pelo Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Thiago Silva não tem prazo para retornar aos gramados pelo FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 24/10/2024 14:50 | Atualizado 24/10/2024 14:51

Rio - O Fluminense vai ter um desfalque de peso em mais um confronto direto no Brasileirão. Segundo o "ge", o zagueiro Thiago Silva desfalcará o time contra o Vitória, neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 31ª rodada do campeonato.

Thiago Silva sofreu uma lesão no calcanhar no primeiro tempo da partida de ida das quartas de final da Libertadores. O zagueiro atuou no sacrifício no jogo de volta contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e agravou a situação

Desde a eliminação na Libertadores, Thiago Silva foi poupado de todos os jogos do Fluminense. O duelo contra o Vitória será o quinto sem o camisa 3, que foi o principal reforço da temporada. Nos últimos três confrontos, o Tricolor venceu sem sofrer gols, sendo todos no Maracanã.

Com as vitórias sobre Cruzeiro, Flamengo e Athletico-PR, o Fluminense saltou na classificação e ocupa o 11º lugar, com 36 pontos. O próximo adversário também é considerado um adversário direto na luta contra o rebaixamento, já que o Vitória é o 16º colocado com 32 pontos e pode diminuir a diferença para um.