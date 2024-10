Tite em participação em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Flamengo

Publicado 24/10/2024 12:50

Rio - Após derrotar o Athletico-PR, na última terça-feira, o Fluminense irá encarar o Vitória, em Salvador, em mais uma daqueles jogos chamados de "seis pontos" na luta contra o rebaixamento. Apesar de ter perdido para o Rubro-Negro no primeiro turno, o Tricolor tem um histórico bastante favorável, inclusive em jogos como visitante.

Contando todas as competições, Vitória e Fluminense se enfrentaram em 22 partidas com o clube baiano como mandante. O Tricolor tem mais mais resultados positivos, levando a melhor em sete jogos, com 10 empates e apenas cinco triunfos do Rubro-Negro.

Na estatística geral, a vantagem do Fluminense é ampliada. São 40 partidas, com 16 vitórias do Fluminense, 14 empates e 10 triunfos do Rubro-Negro. A última vez que o Tricolor foi derrotado pelo adversário de sábado como visitante aconteceu em há 10 anos, quando o Vitória levou a melhor por 3 a 1 no Barradão.

Fluminense e Vitória lutam contra o rebaixamento para a Série B. No momento, ambos estão fora do Z-4. O Tricolor está em uma situação melhor tem 17% de risco de queda, enquanto o Rubro-Negro aparece com 39%.