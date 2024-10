Victor Hugo pode ser titular pela primeira vez no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Victor Hugo pode ser titular pela primeira vez no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/10/2024 14:47

Sem Facundo Bernal, suspenso, o Fluminense deverá ter uma novidade para enfrentar o Vitória no sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pelo Brasileirão. Trata-se do volante Victor Hugo, que pode receber uma oportunidade como titular.

Nos treinamentos do CT Carlos Castilho, o jogador vem impressionando a comissão técnica, sendo bastante elogiado. Portanto, segundo o jornalista Caio Blois, a tendência é de que ele seja o escolhido para iniciar a partida, superando a concorrência de Nonato, que retornou aos treinos na última semana após fraturar o naiz.

O atleta chegou ao clube no final de agosto por empréstimo, junto ao FC Cascavel, do Paraná, faltando poucos dias para a janela de transferências fechar. Sua contratação, que foi uma indicação do técnico Mano Menezes e de seu auxiliar, Sidnei Lobo, pegou os torcedores de surpresa.

Até o momento, o jovem de 20 anos fez quatro jogos pelo Fluminense. Seu contrato é válido até junho de 2025, com opção de compra ao final do vínculo.