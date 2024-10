Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/10/2024 11:32

Rio - O Galatasaray, da Turquia, deverá fazer outra investida por Jhon Arias em janeiro. De acordo com informações do jornalista turco Kaan Dursun, a contratação do colombiano é um dos desejos de Okan Buruk, atual treinador da equipe. O ídolo tricolor tem contrato até o fim de 2026.

O Fluminense recebeu uma proposta de cerca de 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 73,96 milhões) pelo colombiano e recusou por conta da situação delicada do clube carioca no Brasileiro. No começo deste mês, o presidente Mario Bittencourt afirmou que caso seja desejo de Arias, o Tricolor está disposto a aceitar sua transferência em condições semelhantes a proposta anterior.

"Todo mundo sabe que ele queria sair na janela e que eu impus uma condição. A (proposta) não chegou ao que o Fluminense desejava, e a gente se acertou que ele fica até o fim do ano. Na janela de dezembro, atendendo às condições que temos combinadas com ele, vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa", afirmou.

Jhon Arias chegou ao Fluminense em 2021 e na temporada seguinte se tornou um dos destaques do elenco, o que continua sendo até os dias de hoje. O colombiano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas pelo clube das Laranjeiras.