Isidro Pitta em ação pelo CuiabáDivulgação / Cuiabá

Publicado 25/10/2024 08:00 | Atualizado 25/10/2024 08:40

Rio - A temporada de 2024 ainda não acabou, mas o Fluminense parece já estar buscando a reformulação do elenco para o ano que vem. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, um nome que vem sendo avaliado é o do atacante Isidro Pitta, de 25 anos, que defende o Cuiabá.

Nascido no Paraguai, o jogador vem sendo convocado para defender a seleção do país nas Eliminatórias. Apesar da campanha ruim do clube do Mato Grosso, Pitta tem tido boas atuações pelo Campeonato Brasileiro.

Não há nenhum negociação em curso, o Fluminense só sinalizou que tem interesse no atacante. Pitta tem contrato com o Cuiabá até o fim de 2026, porém, o muito provável rebaixamento para a Série B do clube do Mato Grosso pode facilitar o acordo.

Revelado pelo Cerro Porteño, Pitta chegou ao Cuiabá no ano passado. Na atual temporada, ele entrou em campo em 55 jogos, fez 21 gols e deu duas assistências.