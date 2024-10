Isaque e Riquelme são destaques da Esquadrilha 07 - Leonardo Brasil / Fluminense FC

25/10/2024

Rio - A fábrica de talentos de Xerém segue a todo vapor. Depois da "Geração de Ouro" e "Geração dos Sonhos", que revelaram nomes como André, Martinelli, Luiz Henrique, João Pedro, Alexsander, Kayky e Matheus Martins, a "Esquadrilha 07" surge para se tornar a nova joia da coroa de base tricolor. A geração 2007 é a principal esperança do Fluminense para o futuro e já começa a render frutos.

A geração 2007 ganhou o apelido de "esquadrilha" porque a equipe "só tem avião". Em 2022, quando os jovens ainda estavam no sub-15, conquistou quatro títulos. Já no ano passado, foram sete. A Esquadrilha chegou a ficar invicta entre novembro de 2021 e novembro de 2022. A final contra o Palmeiras, no dia 1º de novembro, será a quinta decisão nacional desde 2021.

Além disso, a Esquadrilha 07 pode conseguir algo que nenhuma outra geração conseguiu. A "Geração de Ouro", que contava com nomes como André, Martinelli, Luiz Henrique, João Pedro e Marcos Paulo, bateu na trave na Copa do Brasil sub-17. Já a "Geração dos Sonhos", de Alexsander, Kayky, Matheus Martins e João Neto, ganhou o Brasileiro da mesma categoria e foi vice da Copa do Brasil. A Esquadrilha, por sua vez, pode ganhar os dois.

O título inédito da Copa do Brasil sub-17 aconteceu neste ano. O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1, de virada, em Volta Redonda, com gols de Isaque e Riquelme, e vingou a "Geração dos Sonhos", que foi vice-campeã para o mesmo rival, em 2020. Agora, a Esquadrilha 07 tem o maior desafio de sua história: o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro da categoria, e que tem dominado a base brasileira nos últimos anos.

A Esquadrilha 07

A geração de 2007 é a esperança do Fluminense para o futuro. A Esquadrilha 07 domina o futebol carioca e chegou a ficar mais de um ano sem perder, entre novembro de 2021 e novembro de 2022, além de ter feito um ano "perfeito" em 2022 conquistando todos os títulos disputados. No ano em questão, disputou 34 jogos, empatou sete e perdeu apenas um, além de ter feito 96 gols e sofrido apenas nove.

Em 2022, a Esquadrilha 07 conquistou os títulos do Carioca, Supercopa Carioca, Copa Rio e Copa Nike. Já no ano passado, a geração 2007 foi responsável por conquistar sete dos 24 títulos de Xerém, incluindo a Copa Rio, Copa Olaria, Taça Guanabara, Carioca e Supercopa Carioca. Em 2024, ganhou a Copa do Brasil, feito inédito na história da base do Fluminense.