Julia Hawkins bateu recorde como velocista mais velha da história - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/10/2024 18:07

O corpo da velocista americana Julia Hawkins será doado para o Pennington Biomedical Research Center, da Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, para um estudo sobre longevidade. A ex-atleta começou a correr após os 100 anos de idade e morreu na última terça-feira (22), com 108. Ela, antes da morte, concordou com a doação para fins de pesquisa.

Julia Hawkins virou um fenômeno no mundo das pistas de atletismo após ser inscrita por seus filhos, em 2016, em uma corrida de 50 metros. Ela terminou a a prova dos Jogos Olímpicos Sênior em 19 segundos, sendo a única atleta com mais de 100 anos, e foi premiada.

Depois disso, a ex-atleta se apaixonou pelo esporte e passou a competir por todo o território estadunidense. Em Birmingham, no Alabama, no ano de 2017, bateu o recorde mundial dos 100m rasos na categoria feminina acima de 100 anos com tempo de 39,62 segundos.

A National Senior Games Association, entidade que organiza competições esportivas para pessoas com mais de 50 anos, apontou Hawkins como a mais velha a competir em um evento oficial de atletismo na história.