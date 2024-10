Dorival Júnior busca manter sequência positiva da Seleção na data Fifa de novembro - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/10/2024 15:47 | Atualizado 25/10/2024 15:51

A CBF definiu nesta sexta-feira (25) a programação da seleção brasileira para a próxima Data Fifa, a última de 2024, que irá acontecer em novembro. A equipe comandada por Dorival Júnior terá dois compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Venezuela, no dia 14, fora de casa, e diante do Uruguai, na Fonte Nova, em Salvador, cinco dias depois.

Inicialmente, a lista de convocados será divulgada na próxima sexta-feira (1º), às 15h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Depois, os 23 jogadores chamados irão começar a preparação no dia 11, em Belém, no Pará. Os treinos serão realizados no Mangueirão até o dia 14, quando o Brasil embarca para Maturin, onde irá enfrentar a seleção venezuelana.

A escolha pela capital paraense, segundo o coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, foi estratégica. A ideia é evitar um deslocamento desgastante próximo à data da partida, já que a cidade fica a menos de três horas do local da partida.

"O Departamento de Seleções tomou a decisão de fazer a preparação para este jogo em Belém por vários motivos. O primeiro é a localização. A cidade é bem mais próxima de Maturim, um voo de aproximadamente 2 horas e 45 minutos, enquanto outras possibilidades no Brasil, o voo seria muito mais longo. Viajaremos no dia anterior ao jogo", disse Rodrigo Caetano, em entrevista à 'CBF TV'.

Após o duelo com a Venezuela, a Seleção irá desembarcar em Salvador no dia 15, onde inicia a preparação para encarar o Uruguai. A equipe brasileira realizará treinos no Barradão, estádio do Vitória.

"Com o planejamento definido, gostaria de convocar todos vocês, tanto de Belém do Pará como também de Salvador, para que expressem e manifestem o seu carinho com a seleção brasileira no período que lá estivermos. Além desse apoio dos paraenses e baianos, contamos também com a Fonte Nova lotada e nos apoiando na partida contra o Uruguai", completou.