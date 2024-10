Josh Reynolds é wide receiver (recebedor) do Denver Broncos - Reprodução de Instagram

Josh Reynolds é wide receiver (recebedor) do Denver BroncosReprodução de Instagram

Publicado 25/10/2024 14:21

O jogador da NFL Josh Reynolds, do Denver Broncos, levou um tiro de raspão na cabeça e outro no braço esquerdo, ao ser perseguido após sair de um clube de striptease, na cidade de Denver, no Colorado. Além dele, outros dois amigos ficaram feridos: um foi baleado nas costas e o outro sofreu cortes com estilhaços de vidro.

Segundo a imprensa local, que teve acesso aos documentos sobre o ocorrido, o carro onde eles estavam foi perseguido por outros quatro e alvejado com vários tiros enquanto eles tentavam fugir. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (18), por volta das 3h.



O jogador da NFL e amigos abandonaram o carro em uma rodovia (Interstate 25) e correram. Eles também apresentavam arranhões pelo corpo, pois pularam uma cerca. Duas ligações para o serviço de emergência americano constataram pessoas correndo enquanto pediam ajuda da polícia, que prendeu dois suspeitos de participarem do tiroteio.



Josh Reynolds, que estava fora do time do Bronco em recuperação de uma cirurgia na mão, foi encaminhado ao hospital, mas com ferimentos leves, acabou liberado no mesmo dia. Nesta semana, ele participou das atividades da franquia.