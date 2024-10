Kylian Mbappé deixou o PSG e acertou com o Real Madrid nesta temporada - AFP

Publicado 25/10/2024 10:19

decisão foi da Comissão Paritária da Liga Francesa de Futebol, que nesta sexta-feira (25) manteve a decisão em primeira instância.

O PSG perdeu mais uma vez a disputa com Mbappé e terá de pagar 55 milhões de euros (cerca de R$ 338 milhões) ao atacante. A, que nesta sexta-feira (25) manteve a decisão em primeira instância.

O clube ainda pode recorrer na Comissão Superior de Recurso da Federação Francesa de Futebol, mas a tendência é que o resultado seja mantido.



O francês cobra salários e bônus acordados e que não foram pagos nos últimos três meses de contrato.



Irritado com a perda de sua principal estrela, o PSG não pagou os valores alegando que Mbappé não cumpriu com a palavra. Ele havia se comprometido a abrir mão de um bônus de 55 milhões de euros, em agosto de 2023, para poder voltar a jogar, após ser afastado do elenco.



O valor se refere a um bônus de fidelidade, após ele decidir não renovar o contrato. Entretanto, esse acordo não teve nada documentado.