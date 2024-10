Maguila foi o grande nome do boxe brasileiro nas décadas de 80 e 90 - Reprodução / redes sociais de Maguila

Maguila foi o grande nome do boxe brasileiro nas décadas de 80 e 90 Reprodução / redes sociais de Maguila

Publicado 25/10/2024 09:07 | Atualizado 25/10/2024 09:57

cerimônia teve início às 8h e acaba por volta das 12h.

O corpo de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, que morreu aos 66 anos , é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com a presença de público, na manhã desta sexta-feira (25). A

fotogaleria

Na sequência, haverá um cortejo de carro, que levará o caixão do ex-boxeador até São Caetano do Sul. Na cidade do ABC Paulista, haverá outra cerimônia de despedida, das 14h às 16h, apenas para os familiares. Logo depois, o corpo será enterrado.

O eterno campeão peso-pesado morreu nesta quinta-feira (25), em São Paulo. Ele sofria de encefalopatia traumática crônica, em decorrência dos anos de carreira no boxe, e estava internado há 28 dias. Desde 2010, o ex-atleta lutava contra o Alzheimer.

Maguila deixa a mulher, Irani Pinheiro, e três filhos (Edimilson Lima dos Santos, Adenilson Lima dos Santos e Adilson Rodrigues Júnior).