Ramon Menezes é o técnico da seleção brasileira sub-20 - Joilson Marcone/CBF

Ramon Menezes é o técnico da seleção brasileira sub-20Joilson Marcone/CBF

Publicado 25/10/2024 23:01 | Atualizado 25/10/2024 23:03

Rio - Nesta sexta-feira (25), o técnico Ramon Menezes convocou a seleção brasileira sub-20 para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis. Os jogadores vão se apresentar em 11 de novembro e ficarão concentrados até o dia 19.

Três clubes do Rio contam com representantes na lista: O Vasco, com o goleiro Phillipe Gabriel e o atacante Rayan; o Flamengo, com o zagueiro Iago e os meias Pablo e Rayan Lucas; e o Fluminense, com o meia Isaque e o atacante Riquelme.

O período de treinos faz parte da preparação para o Sul-Americano sub-20. A competição acontecerá entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025, no Peru. O Brasil defende o título que conquistou de forma invicta na última edição, em 2023.

Veja a lista de convocados:

GOLEIROS



Otávio – Cruzeiro



Phillipe Gabriel – Vasco da Gama



Robert Assunção - Atlético-MG

LATERAIS



José Guilherme - Grêmio



Igor Eduardo - Grêmio



Igor Felisberto - São Paulo



Léo Derik - Athletico-PR

ZAGUEIROS



Arthur Dias - Athletico-PR



Anthony - Goiás



Benedetti – Palmeiras



Iago - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS



Dudu - Athletico-PR



Kauan - Fortaleza



Pablo – Flamengo



Rayan Lucas - Flamengo



Gustavo Prado –Internacional



Isaque – Fluminense

ATACANTES



Luighi – Palmeiras



Nathan – Grêmio



Rayan – Vasco da Gama



Ricardo – Internacional



Riquelme – Fluminense



William Gomes – São Paulo