Vini Jr. não conseguiu evitar a derrota do Real Madrid - AFP

Vini Jr. não conseguiu evitar a derrota do Real MadridAFP

Publicado 26/10/2024 19:49

Rio - O Real Madrid sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Barcelona, no Santiago Bernabéu, neste sábado. O resultado ruim do atual campeão europeu fez a imprensa espanhola citar Vini Jr. O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o "Bola de Ouro ficou fora de jogo", em referência a premiação que o brasileiro poderá receber nesta segunda-feira.

A publicação, que dá como certa a vitória do brasileiro, afirmou que o craque do Real Madrid foi "ofuscado" por Lamine Yamal e sua trupe, "dias antes de receber sua coroação individual". O jovem, de 17 anos, fez um dos gols da vitória do Barcelona.

O jornal afirmou que apesar do resultado ruim, Vini Jr. buscou bastante criar jogadas ofensivas para o Real, principalmente em lances com Mbappé, porém, citou que o brasileiro não obteve sucesso. Além de Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski, duas vezes, fizeram os gols do clube catalão.

Principal destaque da temporada passada, quando o Real Madrid conquistou dentre outros títulos: a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanol, Vini Jr. é o favorito a receber o principal prêmio individual do futebol europeu nesta segunda-feira.