Fluminense e Vitória se enfrentaram em SalvadorDivulgação / Fluminense

Bahia - Em Salvador, o Fluminense sofreu um duro castigo no fim e acabou derrotado pelo Vitória por 2 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Em uma decisão bastante polêmica da arbitragem, os donos da casa conseguiram a vitória no fim, graças a uma penalidade assinalada de Lima em cima de Matheusinho.

Com o resultado, o Fluminense continua com 36 pontos e segue fora da zona de rebaixamento. O Vitória pulou para 35 pontos e também está fora do Z-4. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Grêmio, na próxima sexta-feira, no Maracanã. Os baianos jogam contra o Athletico-PR, um dia depois, em Curitiba.

O primeiro tempo entre Fluminense e Vitória foi bastante disputado com poucas chances de gols para cada lado. Os donos da casa começaram tentando impor uma pressão e o Tricolor tinha dificuldades para marcar, porém, aos poucos a partida esfriou.

A melhor chance para o Fluminense aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo. Kauã Elias fez bola jogada e serviu Lima, o apoiador finalizou e o goleiro Lucas Arcanjo desviou, a bola tocou na trave e saiu. Logo depois, o Vitória teve a chance e fez. Aos 45 minutos, Lucas Esteves cobrou falta e Neres conferiu para os baianos.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com uma mudança. Keno entrou na vaga de Victor Hugo. Com apenas cinco muitos, os cariocas tiveram boa chance. Kauã Elias recebeu pela esquerda, ganhou da marcação do Vitória e dentro da área finalizou para boa defesa de Lucas Arcanjo.

Os visitantes mandavam na partida e conseguiram o empate em um belíssimo gol. Após cruzamento de Ganso, a defesa do Vitória afastou mal e Martinelli soltou a bomba, a bola bateu na trave e no goleiro Lucas Aranjo, antes de morrer no fundo das redes do clube baiano.

Com o empate, o Fluminense recuou um pouco e partida ficou mas equilibrada. Quando tudo parecia que terminaria empatado, Manoel vacilou e entregou a bola para Matheusinho, Lima disputou a bola com o atacante do Vitória e a arbitragem assinalou pênalti, em uma decisão polêmica. Na cobrança, Alerrando deslocou Fábio e deu o triunfo para os donos da casa.