Mano Menezes em entrevista coletiva após partidaDivulgação / Fluminense

Publicado 26/10/2024 21:20

Rio - O treinador do Fluminense, Mano Menezes, lamentou a derrota do clube carioca para o Vitória e fez críticas a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, que assinalou uma penalidade bem duvidosa em favor dos donos da casa no fim do jogo em Salvador. Em tom irônico, o técnico afirmou que acreditava que o VAR resolveria "erros da arbitragem" como esses.

"Acho que o segundo pênalti não houve. Achei que com o VAR, esses pênaltis mandrakes de final de jogo, que você joga o corpo em cima do adversário, tinham acabado. Mas pelo jeito em algumas situações ainda não acabaram", disse.

Apesar da crítica, Mano Menezes afirmou que o Vitória mereceu os três pontos. O treinador viu bastante equilíbrio na partida com o clube da casa sendo superior no primeiro tempo e o clube carioca equilibrando na etapa complementar.

"O resultado do jogo em si não foi injusto, foi um jogo bem jogado. O Vitória também teve qualidade para nos vencer, teve oportunidade para nos vencer", opinou.