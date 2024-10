Mano Menezes em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/10/2024 09:10

Salvador - O Fluminense enfrentará o Vitória neste sábado, a partir das 16h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Em 2024, o estádio tem sido sinônimo de triunfos para os times cariocas, e o Tricolor busca seguir esse exemplo para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

O Botafogo superou o Leão duas vezes no Barradão em 2024. Na primeira, venceu por 2 a 1 pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Posteriormente, triunfou por 1 a 0 pelo Brasileirão.



Já o Flamengo contou com um gol de Carlinhos aos 45 minutos da etapa complementar para derrotar o Leão por 2 a 1 no estádio. O último time do Rio a enfrentar o Vitória no Barradão foi o Vasco, que venceu por 1 a 0.

Atualmente, o Fluminense soma 36 pontos e aparece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. A distância para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de quatro pontos.