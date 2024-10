Fluminense foi derrotado em Salvador - MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Publicado 26/10/2024 19:26 | Atualizado 26/10/2024 20:13

Salvador - Depois de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou a ser derrotado na competição. Neste sábado, visitou o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), e perdeu por 2 a 1, em duelo da 31ª rodada. O time carioca sofreu um gol no fim de cada tempo. Com o resultado, o Fluminense segue com 36 pontos e pode voltar a ser ameaçado pelos times da zona de rebaixamento (Z-4). O time vinha de triunfos importantes contra Cruzeiro (1 a 0), Flamengo (2 a 0) e Athletico (1 a 0).