Martinelli fez o gol do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/10/2024 18:55

Bahia - O Fluminense deixou escapar no fim um ponto importante na luta contra o rebaixamento em Salvador. Com a derrota para o Vitória por 2 a 1, o Tricolor continua bem perto da zona da degola. Martinelli lamentou mais um gol sofrido pelos cariocas no fim da partida.

"Tivemos mais dificuldades no primeiro tempo, mas conseguimos ir bem no segundo tempo, porém, novamente levamos um gol no final do jogo e precisamos ter mais atenção. Porém, tem ainda muita coisa pela frente, então, vamos buscar esses três pontos contra o Grêmio", disse o volante, que fez o gol do Fluminense no jogo.

Nas últimas quatro derrotas do Fluminense no Brasileiro todas o Tricolor sofreu o gol que o custou um ponto no fim. Antes do Vitória, o fato já havia acontecido contra Juventude, Botafogo e Atlético-GO.

Desta vez, o gol sofrido pelo clube das Laranjeiras foi polêmico. A arbitragem assinalou penalidade para o Vitória após choque de Lima com Matheusinho dentro da área do Fluminense.