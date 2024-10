Haaland celebra gol marcado em vitória do Manchester City - Oli Scarff / AFP

Publicado 26/10/2024 13:50

Inglaterra - O Manchester City vai dormir na liderança do Campeonato Inglês. Isso porque venceu o Southampton por 1 a 0 no Etihad Stadium, neste sábado (26), pela nona rodada da competição.

Haaland, aos cinco minutos do primeiro tempo, anotou o único gol do jogo. Matheus Nunes recebeu boa bola de Bernardo Silva pelo lado esquerdo e cruzou para o atacante norueguês. Ele disputou espaço com o marcador, conseguiu a antecipação e finalizou caindo para balançar as redes.

Com o resultado, os Citizens chegaram aos 23 pontos. O Liverpool tem 21 e passa o time de Manchester caso vença o clássico com o Arsenal neste domingo, às 13h30 (de Brasília).

A equipe do técnico Pep Guardiola volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h15 (de Brasília), para enfrentar o Tottenham fora de casa. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.