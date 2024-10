Gregore foi decisivo para vitória do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/10/2024 22:20

São Paulo - Autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Bragantino, Gregore exaltou a postura do Alvinegro contra o clube paulista, fora de casa. O volante ressaltou que o Alvinegro buscou o resultado desde o começo de jogo e não desistiu diante das dificuldades.

"O intuito do nosso time é manter o padrão dentre o fora. Acho que conseguimos. O propósito foi buscar o gol desde o começo e graças a Deus fui feliz. Estou feliz pelo momento do clube, dos colegas, muitos estão passando por grandes momentos, inclusive, recebendo chances na Seleção. Porém, a gente precisa ter foco, jogo a jogo, para alcançar nossos objetivos", afirmou.

Foi com paciência, mas depois de buscar o gol por durante praticamente toda a partida, o Botafogo conseguiu no fim do jogo a vitória sobre o Bragantino. Com uma cabeçada de Gregore aos 40 minutos do segundo tempo, o Alvinegro bateu o clube paulista por 1 a 0. Com o empate do Palmeiras contra o Fortaleza, neste sábado, os cariocas ampliaram a vantagem na liderança da Série A para três pontos.

O Botafogo volta a jogar nesta quarta-feira contra o Peñarol, em Montevidéu, às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Libertadores. No Brasileiro, o próximo compromisso é contra o Vasco, no próximo dia 5, no Nilton Santos. Já o Bragantino recebe o Cuiabá no próximo sábado.