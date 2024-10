Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Milva Ortellado é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2024 22:20

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, reagiu de forma curiosa após receber um elogio de um seguidor nas redes sociais. A beldade publicou uma foto utilizando apenas um biquíni e recebeu um elogio sobre uma parte de seu corpo. Ela agradeceu as palavras e deu uma complementada sobre o assunto.

fotogaleria

"Seu bumbum é muito bonito", afirmou o seguidor. Milva respondeu: "Eles são desse jeito porque são naturais", afirmou a beldade que tem mais de 90 mil seguidores.

Milva Ortellado é musa do Olimpia, principal clube do Paraguai, e um dos grandes da América do Sul, tendo conquistado três Libertadores. A beldade marca bastante presença nos jogos do seu clube.