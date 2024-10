Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Twitter

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Twitter

Publicado 26/10/2024 15:15

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, faz aniversário neste sábado e para alegrar seus fãs publicou uma imagem em que aparece com um microbiquíni preto, exibindo seu corpo escultural. A foto levous seus seguidores ao delírio.

"Impressionante a beleza dessa mulher", "O aniversário é seu e nós ganhamos o presente", "Perfeita", "Que corpo deslumbrante", "Jamais vi tamanha beleza", foram alguns dos comentários.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.

Nascida no Chile, a beldade faz muito sucesso nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Daniella conta com mais de 18 milhões de seguidores.