Ilia Topuria e Max Holloway vão disputar o cinturão peso-pena na luta principal (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 26/10/2024 10:00

Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, recebe neste sábado (26)o UFC 308. O card, que tem início às 11h (horário de Brasília), terá em sua luta principal a disputa de cinturão peso-pena entre o atual campeão da categoria, Ilia Topuria, e o ex-campeão Max Holloway. No co-main event, válido pela divisão peso-médio, Robert Whittaker e Khamzat Chimaev se enfrentam e o vencedor do confronto pode ser o próximo desafiante ao cinturão da categoria, atualmente em posse de Dricus Du Plessis.



Além disso, o UFC 308 contará com seis brasileiros em ação, todos no card preliminar. Nos meio-pesados, Rafael Cerqueira vai fazer sua estreia pelo Ultimate enfrentando o turco Ibo Aslan, enquanto nos meio-médios, o ex-campeão peso-leve Rafael dos Anjos terá Geoff Neal pela frente. O card ainda terá Brunno Hulk, Victor Hugo, Bruno Blindado e Carlos Leal enfrentando Abus Magomedov, Farid Basharat, Ismail Naurdiev e Rinat Fakhretdinov, respectivamente.

Rafael dos Anjos (à direita) é um dos brasileiros em ação (Foto: Reprodução/YouTube)

Liderado pela disputa do cinturão peso-pena entre Ilia Topuria e Max Holloway, o UFC 308 terá ainda seis atletas brasileiros representando o país. Ex-campeão peso-leve, Rafael dos Anjos (32v-16d) desembarca em Abu Dhabi buscando recuperação dos resultados negativos recentes. Com um currículo recheado de triunfos sobre grandes nomes como Nate Diaz, Donald Cerrone e Anthony Pettis, o niteroiense enfrenta o norte-americano Geoff Neal (15v-6d) confiante em retornar ao caminho das vitórias.Uma das principais revelações da divisão no peso-médio nos últimos anos, Brunno "Hulk" Ferreira (12v-1d) chega para o maior desafio de sua carreira até então e pode consolidar o seu nome para uma possível vaga no ranking da categoria. Com três triunfos em suas últimas quatro lutas, todos por nocaute, caso o “Hulk” vença Abus Magomedov (26v-6d-1e) no UFC 308 poderá começar a sonhar com voos maiores na organização.Revelado no Dana White’s Contender Series, Victor Hugo (25v-4d) estreou na organização com uma vitória sobre Pedro Falcão por decisão unânime dos jurados em abril deste ano. Porém, o compromisso seguinte do atleta goiano será ainda mais duro: o afegão Farid Basharat (12v-0d), que está invicto em 12 lutas na carreira, três delas vestindo as luvas do Ultimate.Ex-campeão meio-médio do LFA, Carlos Leal aceitou enfrentar o russo Rinat Fakhretdinov (22v-1d-1e) faltando poucos dias para o UFC 308 e quer provar que merece se manter no plantel do Ultimate. Com um cartel de 21v-5d, com 12 triunfos conquistados pela via rápida, o curitibano chega a Abu Dhabi embalado por duas vitórias consecutivas, sonhando em fazer a “trinca” no maior desafio de sua carreira.Mais um brasileiro que fará sua estreia no UFC 308, o meio-pesado Rafael Cerqueira (11v-0d) não quer ver sua invencibilidade ruir no octógono montado em Abu Dhabi. Com 10 de suas 11 vitórias conquistadas pela via rápida, o lutador baiano enfrenta o turco Ibo Aslan (13v-1d) confiante em impressionar os fãs de MMA e começar a construir uma longa trajetória vestindo as luvas do Ultimate.Conhecido pelo seu poder de nocaute, método pelo qual conquistou 20 vitórias em sua carreira, Bruno Blindado (23v-11d) precisa retornar ao caminho dos triunfos diante de Ismail Naurdiev (23v-7d) no UFC 308. Atleta do Ultimate desde 2021, o paraibano pode se inspirar em sua sequência inicial na organização, onde superou Wellington Turman, Andrew Sanchez e Jordan Wright, todos pela via rápida.Peso-pena: Ilia Topuria x Max HollowayPeso-médio: Robert Whittaker x Khamzat ChimaevPeso meio-pesado: Magomed Ankalaev x Aleksandar RakicPeso-pena: Lerone Murphy x Dan IgePeso-médio: Shara Magomedov x Armen PetrosyanPeso meio-pesado: Ibo Aslan x Rafael CerqueiraPeso meio-médio: Geoff Neal x Rafael dos AnjosPeso casado: Mateusz Rebecki x Myktybek OrolbaiPeso-médio: Abus Magomedov x Brunno HulkPeso-pesado: Kennedy Nzechukwu x Chris BarnettPeso-pena: Farid Basharat x Victor HugoPeso-médio: Ismail Naurdiev x Bruno BlindadoPeso meio-médio: Rinat Fakhretdinov x Carlos Leal