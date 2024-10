Harry Clarke teve um dia para se esquecer com a camisa do Ipswich - Divugação/ X @ipswichtown

Harry Clarke teve um dia para se esquecer com a camisa do IpswichDivugação/ X @ipswichtown

Publicado 26/10/2024 15:09

Inglaterra - Um episódio curioso tomou os holofotes da nona rodada da Premier League, neste sábado (26). O lateral-direito Harry Clarke, do Ipswich Town, fazia sua primeira aparição como titular da equipe contra o Brentford, quando marcou um gol contra, cometeu um pênalti e foi expulso.

O Ipswich abriu o placar da partida, e fez dois gols no primeiro tempo, mas cedeu o empate antes do intervalo. O gol do 2 x 2 saiu nos acréscimos da etapa inicial, no lance Clarke tenta bloquear uma finalização de carrinho e sem querer manda a bola contra as próprias redes.



No início do segundo tempo, o lateral do Ipswich levou um cartão amarelo ao derrubar Keane Lewis-Potter dentro da área. O árbitro da partida deu pênalti para o time do Brentford, que converteu e virou o placar.

Aos 23 minutos do segundo tempo, Clarke cometeu falta quase na linha da grande área e foi expulso após levar o segundo amarelo. Com um jogador a menos, o Ipswich marcou o terceiro gol e empatou a partida, só que o Brentford, nos acréscimos do segundo tempo, ampliou o placar e conseguiu a vitória, por 4 a 3.