Antetokounmpo é a grande estrela do Milwaukee Bucks - Reprodução / Instagram

Antetokounmpo é a grande estrela do Milwaukee Bucks Reprodução / Instagram

Publicado 26/10/2024 11:26 | Atualizado 26/10/2024 11:27

Estados Unidos - Após a derrota do Milwaukee Bucks para o Chicago Bulls por 133 a 122, Giannis Antetokounmpo surpreendeu a imprensa ao conceder a entrevista coletiva fantasiado de Sr. Cabeça de Batata. A roupa, claro, foi tema da conversa com os jornalistas. O atleta destacou as reponsabilidades como pai e pontuou que precisa entreter seus filhos.

Giannis Antetokounmpo explicando porque ele se vestiu de Senhor cabeça de batata pra dar entrevistas kckckcfkkkkkk pic.twitter.com/3FEKiXQ5NM — NBA do Povo (@NBAdoPovo) October 26, 2024

"Você não pode dizer não para as coisas (quando é casado). Quando o dia começa, você tem uma agenda. Isso é o que você vai fazer hoje, certo? Você vai treinar, vai voltar, vai interagir com as crianças, depois vai tirar um cochilo. E então a gente tem uma fantasia pronta para você. Coloque essa fantasia. Não importa como você se sente, ganhando ou perdendo. Vá usar essa fantasia, porque no fim das contas você é um pai e depois um jogador de basquete. Então, por isso escolhi essa fantasia, porque sou um pai primeiro. Tenho três filhos, tenho que entreter meus filhos", disse Antetokounmpo.

O ala-pivô grego é a grande estrela do Milwaukee Bucks. Na temporada 2020/21, ele sagrou-se campeão da NBA e foi eleito o jogador mais valioso (MVP) das finais.